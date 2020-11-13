В Сыктывкаре две девушки спрятались в бильярдной и после закрытия украли 17 тысяч

Фото: пресс-служба управления Росгвардии

В Сыктывкаре двух девушек подозревают в том, что они украли деньги из кассы бильярдном клубе и планшет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в одном из гипермаркетов девушки попытались украсть алкоголь стоимостью около 1,5 тысячи рублей. Заметив это, сотрудники службы безопасности нажали на тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы.

Выяснилось, что девушки схожи по приметам в ориентировке полиции. Злоумышленницы пришли в бильярдный клуб, спрятались в одном из помещений заведения, дождались закрытия, а затем украли деньги из кассы и планшет. Общая сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей. С места происшествия девушки скрылись в неизвестном направлении. Злоумышленниц доставили в дежурную часть полиции. По факту случившегося проводится проверка.

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