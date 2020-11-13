Коечный фонд под коронавирус в Усинске заполнен на 65 процентов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В настоящее время коечный фонд для больных коронавирусом в Усинской центральной районной больнице заполнен на 65%. Об этом сообщается на странице медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В больнице отметили, что большая часть пациентов – местные жители. В ноябре, по данным медиков, увеличилось количество тяжелых форм инфекции. В настоящий момент в двух инфекционных отделениях 24 пациента в тяжелом состоянии. Это 20% от всех госпитализированных. На сегодняшний день 27 человек находятся на кислородной поддержке, еще один – на ИВЛ.

На этой неделе в больнице увеличивают количество коек в инфекционном отделении, расположенном в здании поликлиники, до 150. Отделение готовят к работе в зимнем сезоне. Там меняют батареи и утепляют окна. Медики призывают жителей соблюдать меры безопасности: соблюдать социальную дистанцию, применять средства индивидуальной защиты и без крайней необходимости не посещать места скопления людей.

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