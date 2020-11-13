За фиктивную прописку в Коми возбудили в этом году 71 уголовное дело

За прошедшие 10 месяцев 2020 года судами республики рассмотрено 71 уголовное дело о преступлениях, связанных с фиктивной регистрацией иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства в РФ. По 24 уголовным делам вынесен обвинительный приговор, сообщает прокуратура Коми.

Судами республики прекращено 43 уголовных дела, что на 6 больше, чем в прошлом году. Основаниями для прекращения уголовных дел явились признание вины, сотрудничество со следствием путем дачи правдивых показаний и раскаяние подсудимых. Также дела прекращались в связи с назначением судебного штрафа, максимальный размер которого составил 15 000 рублей. По реабилитирующим основаниям уголовные дела данной категории не прекращались.

При этом, по обвинительным приговорам виновным лицам чаще всего назначалось наказание в виде штрафа, размер которого доходил до 100 000 рублей, а также лишение свободы условно.

Например, жительница Усинска приговорена к штрафу в размере 50 000 рублей. В октябре 2019 года она прописала у себя трех иностранных граждан. При этом намерения предоставить им жилое помещение для пребывания у виновной не было. И она прекрасно знала, что нарушает закон.

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