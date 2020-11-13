В реки Коми за пять лет выпущено 11 миллионов молоди сига и хариуса

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В совещании по вопросам развития рыбно отрасли в республике приняли участие первый заместитель председателя правительства Республики Коми Игорь Булатов, представители профильных министерств республики, федеральных ведомств, предприятий, учёные. Проводил его глава республики Владимир Уйба.

Рыбный промысел является одним из основных направлений сельскохозяйственной отрасли Республики Коми. Он ведётся в бассейнах Печоры, Вычегды, Мезени. Основная добыча водных биологических ресурсов приходится на рыболовные участки реки Печора. Промышленным рыболовством занимаются 24 рыбохозяйственные организации.

В последние годы наблюдается снижение эксплуатационного уровня в рыболовстве, естественных запасов рыбы в реках. Ежегодно в Республике Коми проводятся мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. В реки республики за последние пять лет выпущено свыше 11 млн штук молоди сига и хариуса.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поручил Минсельхозу региона совместно с заинтересованными сторонами усилить подпрограмму развития рыбной отрасли, взяв за основу систему воспроизводства рыбных ресурсов.

В ходе совещания участники обменялись предложениями по развитию аквакультуры в Республике Коми, воспроизводству и охране рыбных ресурсов, которые должны быть учтены при подготовке вышеуказанной подпрограммы.

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