В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 12 ноября, в Сыктывкаре столкнулись «Рено» и «Мерседес-Бенц», в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 21:40. «Рено» ехал по Октябрьскому проспекту. На перекрестке с улицей Печорской водитель 1985 года рождения решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу «Мерседесу», и иномарки столкнулись.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель «Рено», его пассажирка 1971 года рождения и девушка 1993 года рождения, управлявшая «Мерседесом», получили травмы различной степени тяжести.

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