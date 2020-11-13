Суд отказал жительнице Сыктывкара в возврате денег за неиспользованные авиабилеты

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Сыктывкарский суд рассмотрел иск жительницы Сыктывкара к авиакомпании. Женщина просила вернуть ей деньги за неиспользованные билеты в период пандемии коронавируса.

Клиентка приобрела два билета с «возвратным тарифом» на самолет по маршруту Сыктывкар – Москва за 42 тысячи рублей. Вылет должен был быть 15 июня, а обратно женщина должна была вернуться 29 числа. Однако истица передумала и расторгла договор, попросив компанию вернуть ей деньги. В фирме ей предложили оформить электронный ваучер на будущие поездки на эту же сумму, только женщину этот вариант не устроил, и она подала в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу не удовлетворять иск горожанки.

«Истицей не оспаривалось то, что ответчик предлагал ей воспользоваться услугами по перевозке в другие даты с возможностью зачесть ранее оплаченную сумму в счет их оплаты, а также разъяснял истице возможность оформить специальный сертификат на полную стоимость перевозки, то есть со своей стороны предложил истице все возможные альтернативные способы использования уплаченных за перевозку денежных средств, что соотносится с Положением, то правовых оснований для удовлетворения требований в части взыскания стоимости перевозки не имеется», - объяснил свое решение суд.

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