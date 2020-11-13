После первых морозов на выходные в Коми потеплеет

Первая декада ноября оказалась теплее обычного на 5...6С, на северо-востоке — на 7...9С. С 4 по 8 ноября значения среднесуточной температуры воздуха были положительными и больше соответствовали началу октября.

Выше климатической нормы на 2...4С прогнозируются и вторые 10 дней месяца, но с интенсивной волной холода, которая переместится через территорию с пятницы по воскресенье.

В эти дни под влиянием арктического холода первые в этом сезоне 20-ти градусные морозы придут в северо-восточные районы, на остальной территории в ночные часы ожидается в основном -12...-17С, днем — от -5...-12С, но днем в воскресенье уже на северо-западе под влиянием теплого атлантического циклона температура воздуха повысится до 0С.

На новой неделе потепление охватит всю территорию, на севере со снегопадами и метелями, сообщает Коми ЦГМС.

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