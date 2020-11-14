Не сдержались в диалоге и расплатились за это по суду 25 сквернословов из Сыктывкара

Наиболее часто оскорбления высказывались во время ссоры между супругами, между соседями по дому, коллегами по работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара подвела итоги проверок по заявлениям о привлечении к административной ответственности за оскорбление.

В истекший период 2020 года судами привлечены к административной ответственности 25 виновных в оскорблении лиц. В общей сложности они заплатили штрафы на сумму 25 тысяч рублей.

Основаниями для возбуждения дел об административных правонарушениях послужили материалы, направленные в органы прокуратуры из полиции, куда обращаются заявители, а также обращения граждан непосредственно в прокуратуру.

Наиболее часто оскорбления высказывались во время ссоры между супругами, между соседями по дому, коллегами по работе. За такую несдержанность во время диалогов для граждан установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, сообщает прокуратура Коми.

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