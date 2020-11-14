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Не сдержались в диалоге и расплатились за это по суду 25 сквернословов из Сыктывкара

Источник:kp.ru
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Наиболее часто оскорбления высказывались во время ссоры между супругами, между соседями по дому, коллегами по работе.

Наиболее часто оскорбления высказывались во время ссоры между супругами, между соседями по дому, коллегами по работе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара подвела итоги проверок по заявлениям о привлечении к административной ответственности за оскорбление.

В истекший период 2020 года судами привлечены к административной ответственности 25 виновных в оскорблении лиц. В общей сложности они заплатили штрафы на сумму 25 тысяч рублей.

Основаниями для возбуждения дел об административных правонарушениях послужили материалы, направленные в органы прокуратуры из полиции, куда обращаются заявители, а также обращения граждан непосредственно в прокуратуру.

Наиболее часто оскорбления высказывались во время ссоры между супругами, между соседями по дому, коллегами по работе. За такую несдержанность во время диалогов для граждан установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, сообщает прокуратура Коми.

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