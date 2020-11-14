После Нового года в Коми подорожает спиртное

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина поднимут с 1 января 2021 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Минфин РФ утвердил повышение минимальных розничных цен на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующие приказы ведомства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, минимальная цена в рознице на водку повысится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 230 руб. Минимальная цена на коньяк увеличится до 446 руб. за 0,5 литров с нынешних 433 руб., на игристое вино (шампанское) - до 169 со 164 руб. за бутылку объемом 0,75 литра.

Приказы вступают в силу с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря 2026 года включительно.

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