Сбитая на переходе в Сыктывкаре женщина впала в кому

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре в дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе женщина получила тяжелые травмы. Авария произошла в пятницу, 13 ноября, 15.57.

Водитель Mitsubishi Pajero Sport 1979 года рождения двигался по улице Старовского. На нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №34 он сбил женщину 1961 года рождения, которая переходила дорогу по "зебре".

В результате женщина-пешеход получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематомы, впала в кому. С места ДТП ее увезли в больницу.

Водитель в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз, стаж вождения - с 2011 года, сообщает ГИБДД по Коми.

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