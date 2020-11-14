На пожаре в Ухте спасли молодого мужчину

Фото: ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 13 ноября, в 12:59 в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме по улице Печорская в посёлке УРМЗ. Прибывшие через 7 минут после вызова пожарные обнаружили горение в подсобном помещении кирпичного дома.

10 человек, находившиеся в доме, своевременно эвакуировались. Пожарные спасли мужчину 1983 года рождения, не сумевшего из-за сильного задымления самостоятельно покинуть дом. Огнеборцы быстро справились с возгоранием – в 13:18 пожар был полностью потушен. В доме огонь успел повредить 4 квадратных метра подсобного помещения.

На тушение пожара были привлечены 6 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны 21-й пожарно-спасательной части ФПС. Предварительно, к пожару привели недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования в доме, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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