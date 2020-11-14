Житель Печоры забил знакомого отверткой и раскаялся

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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Печоры, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку.

В августе этого года в комнате общежития по Печорскому проспекту в ходе распития спиртного между фигурантом и его 33-летним знакомым на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возникла ссора. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары отверткой в область шеи и груди. От острой массивной кровопотери, возникшей в результате множественных проникающих колото-рубленных ран, мужчина скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Следователем собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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