Сегодня в Ижме закрывают переправу на заречье

Фото: vk.com/komiizhma

Сегодня, 14 ноября, в 12 часов катер «Корвет» совершил последний рейс на заречье, сообщили в администрации Ижмы.

Такое решение принято в связи с большим ходом шуги на реке в целях обеспечения безопасности пассажиров и техники. «Корвет» будет поднят на берег. Катер на воздушной подушке «Марс» приступит к дежурству только после ледостава.

Напомним, выход на лед во время ледостава опасен и запрещен. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Для безопасного нахождения людей на льду, его толщина должна составлять около 10 см. Такой лед образуется лишь после полного становления льда и длительных минусовых температур.

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