На трассе в Коми почтовый фургон на ходу колеса потерял

Фото: УГИБДД по Коми

ДТП произошло 13 ноября в 11:00 в Усть-Куломском районе. Мужчина 1965 года рождения за рулем «ГАЗ» ехал по дороге Сыктывкар - Троицко-Печорск. На 173-м километре у фургона отлетели задние колеса.

Навстречу почтовому фургону в этот момент ехала Lada Granta. Уходя от внезапно возникшего препятствия, водитель 1983 года рождения съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал в аварии только он сам. У него ушиб грудной клетки, его не госпитализировали.

Водитель почтового автомобиля «ГАЗ» ранее не привлекался за нарушение правил дорожного движения. Стаж за рулем - с 1998 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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