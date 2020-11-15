Как будут заманивать туристов в Коми

Глава Коми рассказал об онлайн-платформе "Арктика в один клик".

"Мы сейчас активно входим в программу внутреннего туризма России. И мы поняли, что не нужно бороться за туриста в одиночку, чтобы привлечь его в Коми. Туристу сегодня интересно посмотреть и сопредельные регионы, соседей. Поэтому мы предложили платформу, когда туристу вся информация поступает комплексно. Он получает комплекс сервисов: как выстроить логистику, где расположены отели, медучреждения, пункты питания, где продаются товары народных ремесел. Это и есть один клик. Мы предложили сделать это на базе республики. Учитывая, что нам в следующем году 100 лет, это будет "Коми в один клик". Поэтому мы отработаем систему сначала на своей площадке, а потом перенести на Арктику", - рассказал Владимир Уйба.

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