В Сысольском районе большегруз врезался в ВАЗ-2109

Фото: ГИБДД по Коми

Происшествие случилось 14 ноября в 9:30 утра.58-летний мужчина, управляя грузовиком Volvo в составе полуприцепа, двигался со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. На 698 км трассы "Вятка" водитель большегруза не учел безопасную скорость движения до впереди двигавшегося транспорта и врезался в "девятку". После столкновения Volvo съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель большегруза получил автотравму, ушибы головы и поясницы. Не госпитализирован. От более тяжелых травм пострадавшего спасли пристегнутые ремни безопасности.

За нарушения правил дорожного движения к ответственности мужчину в течение года привлекали восемь раз. Стаж управления авто с 1999 года, сообщает ГИБДД по Коми.

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