Ухтинка перевела «сотруднику банка» 288 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте местная жительница 1954 года рождения перевела мошенникам более 288 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что с карты ухтинки пытаются снять деньги, и поэтому их нужно перевести на «безопасный резервный счет». Испугавшись, ухтинка перевела более 288 тысяч рублей. При этом пенсионерку не смутило то, что деньги нужно было перечислять тремя траншами. После этого дозвониться «сотруднику банка» женщину не смогла. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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