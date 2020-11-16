На трассе в Коми произошла страшная авария, унесшая жизнь молодого мужчины

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 30-летнего водителя отечественной легковушки. Подробности аварии рассказали в УГИБДД МВД по Коми.

Все произошло накануне, 15 ноября, на 223 км автодороги Сыктывкар - Ухта. Мужчина за рулем ВАЗ-21099 вылетел на встречную полосу и въехал на высокой скорости в КамАЗ. Удар был такой силы, что водитель «девяносто девятой» скончался от полученных травм до приезда «скорой». Позже полиция выяснит, что погибший не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП.

Отмечается, что в течение года мужчина четыре раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Стаж управления авто с 2010 года.

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