В Коми до конца года откроются шесть библиотек нового формата

Фото: Полина ЦИММЕРМАН

Еще шесть обновленных модельных библиотек откроется в Коми. В читальнях республики прошел капитальный ремонт, который закончится уже к концу этого года.

Статус модельных библиотек, то есть образцовых, расположенных в благоустроенных помещениях, оснащенных современным компьютерным оборудованием и использующих в работе новейшие информационные технологии, в 2020 году получат 15 учреждений. Стоит отметить, что Республика Коми стала первым регионом на Севере России, где открылись модельные библиотеки.

Год назад модельная библиотека появилась в Сыктывкаре, в 2021 году планируется обновить библиотеки в Ухте, Воркуте и Усинске. В модельных библиотеках созданы все условия для интеллектуального досуга.

Помимо этого, в следующем году завершится ремонт Национальной библиотеки Коми.

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