«Неприятный на вкус»: в Коми биологи обнаружили редкий гриб

Фото: Марина ПАЛАМАРЧУК

Биологи Коми обнаружили уникальную находку - ложную лисичку. Этот гриб относится к редкому виду и по-научному он называется гигрофоропсис рыжий (Hygrophoropsis rufa).

Лисичка была обнаружена на территории Печоро-Илычского заповедника, передает «Комиинформ» со ссылкой на и.о старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук Института биологии КНЦ УрО РАН Марину Паламарчук. Биолог поделился фотографиями находки в социальных сетях.

По ее словам, обнаруженный гриб преимущественно растет в смешанных и хвойных лесах на пнях и валеже хвойных деревьев. Распространен в Европе и Северной Америке. В России же его можно встретить, если повезет, в Вологодской, Ленинградской и Московской областях.

Стоит отметить, что этот вид был впервые описан в 1972 году, как разновидность ложной лисички Hygrophoropsis aurantiaca. До статуса самостоятельного вида его повысили в 2008 году, а в 2013 году правомерность этого повышения была подтверждена на генетическом уровне.

Подобно ложной лиcичке (Hygrophoropsis aurantiaca) гриб считается условно-съедобным, с низкими пищевыми качествами, то есть удовольствия от блюда вы не получите.

«Ложные лисички не ядовиты, но обладают неприятным вкусом», - заключила Паламарчук.

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