Житель Коми заколол отверткой своего соседа в день его новоселья

Веселое празднование закончилось кровавой трагедией. Фото: Athena

В Печоре в одной из городских квартир разыгралась настоящая драма. У себя дома был обнаружен мертвый мужчина с многочисленными кровоточащими ранами. Подробности трагедии рассказали в Прокуратуре республики.

По данным надзорного органа, в день происшествия два соседа отмечали покупку квартиры погибшего. В ходе распития алкоголя мужчины начали выяснить отношения и гость схватился за отвертку, которой заколол соседа-новосела.

«В ходе конфликта 27-летний сосед нанес новоиспеченному домовладельцу не менее 15 ударов отверткой в жизненно важные органы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», - сообщили в пресс-службе.

Свою вину убийца признал. Известно, что обвиняемый был и ранее судим. Молодой человек сейчас ждет суда, который определит меру наказания.

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