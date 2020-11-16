В Сыктывкаре приостановили перевозку транспорта на переправе в Алешино

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С 14 ноября приостанавливает свою работу переправа Алешино. Об этом сообщили в мэрии Сыктывкара.

Так, перевозка личного и коммерческого транспорта не будет осуществлять из-за погодных условий: в городе наблюдается значительное снижение температуры, из-за чего начал образовываться лед на водоеме.

«Пассажирские перевозки будут осуществляться по утвержденному расписанию до особого распоряжения в зависимости от ледовой обстановки», - заметили в администрации города.

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