В Коми юристы бесплатно проконсультируют жителей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 20 ноября, в Коми пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом пишет «Комиинформ».

День оказания бесплатной юридической помощи проведет местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В пятницу жители Коми могут получить бесплатные юридические консультации. Однако в связи с нынешней эпидобстановкой они могут получить консультации дистанционно.

Возникшие юридические вопросы и ситуации жители региона могут направить на адрес электронной почты: alrf11@ya.ru. Помощь оказывается юристами-консультантами в различных областях права. В обращении нужно указать контактные данные для связи.