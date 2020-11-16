Фото: пресс-служба Министерства образования Коми

Юные спасатели из Коми заняли второе место по итогам Всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерстап

В составе команды — выпускники и учащиеся Республиканского центра детей и молодёжи: Милена Шагабудинова, Артём Хомутовский, Панкратий Остапов, Савелий Ушаков, Владислава Линькова, Дмитрий Бутин и Анастасия Шахова.

Они показали свои силы в кроссе, пожарной эстафете, проведении спасательных работ на воде, в работе с гидравлическим аварийно–спасательным инструментом, оказании первой помощи и эвакуации пострадавшего, силовых упражнениях и завязывании узлов на время.

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