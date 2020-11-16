В Коми родители задолжали своим детям более двух млрд рублей

Фото: Skitterphoto

Каждый алиментщик в Коми в среднем должен своему ребенку около 250 тысяч рублей, сообщили в УФССП России. Всего же за 10 месяцев текущего года задолженность жителей республики составила 2,27 млрд рублей.

«С января по октябрь 2020 года в отделениях судебных приставов УФССП России по Республике Коми находилось на исполнении 16 480 исполнительных производств о взыскании алиментов, 7 331 из них возбуждено (возобновлено)», - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 566 должников-родителей объявлены в розыск, 621 житель Коми ждет административного наказания, а 369 человек уже его отбывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Инты объявлен в розыск за неуплату алиментов (подробности)