В Прилузском районе освятили новый храм

Фото: пресс-служба администрации Прилузского района

В селе Черныш Прилузского района состоялось освящение храма во имя Спаса Нерукотворного. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В церемонии приняли участие архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, заместитель руководителя администрации района Елена Нестерюк, священнослужители, а также прихожане.

Совершив освящение престола, Питирим окропил стены храма и прихожан святой водой, а также поблагодарил настоятеля церкви отца Иннокентия, строителей и всех, кто внес свой посильный вклад в возрождение храма. Затем архиепископ наградил благотворителей прихода архиерейскими грамотами и благодарностями.

Нестерюк поздравила присутствующих с праздником и отметила, что освящение храма во имя Спаса Нерукотворного станет важной вехой в духовной жизни села, новой его страницей, как показатель бережного отношения к истории, к патриотическому воспитанию молодого поколения.

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