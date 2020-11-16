Осуждённые Коми приняли участие в конкурсе православной живописи

Фото: УФСИН по Коми.

В УФСИН подвели итоги отборочного этапа конкурса православной живописи осужденных «Явление». В этом году для участников конкурса была задана тема «Александр Невский: запад и восток, историческая память народа», рассказали в пресс-службе УФСИН России по Республике Коми.

Члены Межрелигиозной рабочей группы при УФСИН в ходе круглого стола по результатам проведения Недели межрелигиозного диалога подвели итоги отборочного этапа конкурса православной живописи осужденных «Явление» в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением». В этом году для участников конкурса была задана тема «Александр Невский: запад и восток, историческая память народа».

Фото: УФСИН по Коми.

Для подведения итогов конкурса в аппарате ведомства была организована выставка, проведено открытое голосование за лучшую работу. При оценке картин учитывались их способ и техника написания. Приоритет отдавался художественным произведениям, созданным в традиционных техниках живописи, формирующим национальное самосознание и воспитывающим уважение к историческому наследию православной культуры.

Огромную помощь в проведении конкурса оказал настоятель храма Святого Духа, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими, протоиерей о. Александр (Минин).

Фото: УФСИН по Коми.

Лучшей работой конкурса признана картина осужденного из ИК-24 (п. Сирачой, г. Ухта). Она будет направлена во ФСИН России для участия в финале Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением». Победитель конкурса будет поощрен Архиерейской грамотой.

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