Жители Коми смогут бесплатно получить смартфон

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В Коми объявлен конкурс видеороликов. Жителям предлагают снять короткометражку о достопримечательностях, интересных учреждениях, людях, необычных фактах, праздниках, традициях республики. Победитель конкурса получит смартфон.

Стать участником очень просто, говорят организаторы. Во-первых, все желающие должны вступить в официальную группу конкурса. Свои работы участники должны прислать в личные сообщения сообщества. Их будут принимать вплоть до 30 ноября.

Ролики призовых мест войдут в передачу Республиканского телеканала.

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