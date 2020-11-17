В Воркуте восстановлен памятник летному экипажу полярной авиации

Фото: официальная группа Республики Коми в "Вконтакте"

Памятник, установленный в честь летного экипажа полярной авиации, восстановлен в Воркуте. Его установили еще в 1983 году, но с тех пор мемориальное сооружение потеряло свой изначальный облик: постарались вандалы.

История появления обелиска трагическая. 30 декабря 1946 года при исполнении служебных обязанностей, попав в сложные метеорологические условия, не долетев до Воркуты 100 км, разбился самолёт авиаотряда комбината «Воркутауголь» с тремя членами экипажа на борту.

В момент аварии на борту самолета находились командир корабля Федор Зайцев, второй пилот Федор Барсуков, бортовой механик Иван Тишков.

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