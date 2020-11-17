В Печоре Mitsubishi сбила 34-летнего мужчину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 16 ноября, в печорском поселке Чикшино Mitsubishi сбила 34-летнего мужчину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.08. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Привокзальной. Иномарка сбила 34-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, перелом костей таза и предплечья. Пострадавшего увезли в больницу.Водитель иномарки в течение года за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза, имеет стаж за рулем с 2015 года.

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