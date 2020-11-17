В Воргашоре придумали способ улучшить качество медицины

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В поселке городского типа Воргашоре объединят все местные сангородка в одно административно-лечебное здание, сообщил главврач воркутинский городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Бакаев.

Предполагается, что данная мера значительно сократит затраты на содержание объектов, а сэкономленные средства на коммунальных платежах будут направлены на повышение качества оказания медицинских услуг воргашорцам. Власти планируют закупить дополнительное медоборудование и лекарства.

«В настоящее время в поселке Воргашор работают детская и взрослая поликлиники, женская консультация, терапевтические отделение, подстанция Скорой помощи. Они располагаются в трех корпусах больничного городка – здании бывшего травмо-хирургического отделения, терапевтического отделения, детской поликлиники. Каждый из корпусов используется лишь на 30-40 процентов. Только отопление одного здания обходится сегодня в более чем 350 тысяч рублей ежемесячно», - поделился данными Бакаев.

Главврач также поделился своими мыслями, в каком здании могло бы располагаться медучреждение. По его словам, для этих целей подошло бы бывшее травмо-хирургического отделение.

«Для этого необходимо около 25 млн рублей на проведение ремонта. За счет исключения расходов на содержание всех задействованных на сегодня корпусов ежегодная экономия составит около 10-12 млн рублей», - заключил Сергей Бакаев.

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