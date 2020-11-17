В Коми вновь возвращаются дожди

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На большей части территории во вторник и среду погода будет относительно спокойная с небольшим морозом — скажется влияние обширного антициклона с центром над Поволжьем. Только в Заполярье в зоне фронтального раздела ожидается снег, метель.

Но с четверга североатлантический циклон, который будет перемещаться по акватории Баренцева моря в восточном направлении, принесет ухудшение погоды на всей территории региона. Температура воздуха повысится до 0...+5С, снег, мокрый снег перейдет в дождь.

Ожидается гололед, усиление ветра до 15-22 м/с, на крайнем северо-востоке возможно до 25 м/с.

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