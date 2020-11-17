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Ухтинцев могут посадить за то, что они прописали у себя двух иностранцев

Им грозит до трех лет тюрьмы
Источник:kp.ru
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте местных жителей подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В период с 2019 года по ноябрь ухтинцы прописали в своих квартирах двух иностранцев из Азербайджана и Украины. При этом собственники не собирались предоставлять этим людям жилье. Прописка иностранцам требовалась для законного пребывания в России и дальнейшего трудоустройства.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигурантам грозит до трех лет лишения свободы. Ранее одна из подозреваемых уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и ложный донос.

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