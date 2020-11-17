«Корпоративов и ёлок не будет»: заявила глава Сыктывкара о планах на Новый год

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Концепцию подготовки Сыктывкара к Новому году рассмотрели в столичной мэрии на оргкомитете, сообщает пресс-служба мэрии. Уже принято решение, что ёлок, концертов и прочих традиционных для этого времени мероприятий не будет. Но город украсят.

«В связи с непростой ситуацией по коронавирусу в этом году отменяются традиционные новогодние мероприятия – ёлки, приёмы, концерты, корпоративы и так далее. Это вынужденная, но необходимая мера. Призываю горожан провести каникулы в кругу семьи. Не забываем про маски и перчатки в общественных местах, больше проводите времени на улице. Вместе с этим, не отменяется новогоднее украшение столицы. Необходимо создать праздничное настроение, несмотря на сложности с эпидемической ситуацией», – напомнила Наталья Хозяинова, открывая оргкомитет.

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