Пенсионеры Коми могут рассчитывать на новую компенсацию

Из-за коронавируса в 2020 году половина пенсионеров-северян не смогла выехать в отпуск. Фото: Густав ФРИНГ

В Коми неработающие пенсионеры могут дважды рассчитывать на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха, сообщает ПФР.

Речь идет о тех, кто получил возмещение средств в 2018 году и не воспользовался ею в 2020 году. Такая категория граждан имеет право на оплату проезда два года подряд – в 2021 году и 2022 году. Затем за следующей компенсацией они смогут обратиться уже в 2024 году.

По данным Пенсионного фонда, в прошлом году такой возможностью воспользовались более 26 тысяч пенсионеров Коми, а вот в текущем году компенсацию получили только 12,6 тысяч человек.

Справка

На компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно имеют право неработающие пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности. ПФР оплачивает проезд один раз в два года, при этом двухгодичный период исчисляется с 1 января года, в котором пенсионеру осуществлена компенсация, до 31 декабря следующего года.

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