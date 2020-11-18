«Лжебанкиры» пообещали жительнице Коми 400 тысяч, попросив 22

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники пообещали жительнице Княжпогостского района 1971 года рождения 400 тысяч рублей, попросив 22 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей положен возврат средств за ранее погашенные кредиты. Незнакомец назвал сумму в 400 тысяч рублей. Однако он тут же пояснил, что для получения денег ей нужно перевести 22 тысяч в качестве «небольшого комиссионного сбора».

Женщина вспомнила, что о подобного рода мошеннических действиях ей рассказывали участковый уполномоченный и сын. Поэтому жительница Коми прекратила общение с собеседником и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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