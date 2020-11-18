Молодой водитель лишился стопы в аварии на трассе в Коми

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми «семёрки» в результате ДТП лишился части ноги. По Авария произошла поздно вечером 17 ноября в Усть-Куломском районе. В 23.20 21-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по трассе Усть-Кулом - Керчомъя - Гайны.

Он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. В результате травмы водитель «семёрки» лишился правой стопы. Пострадавшего госпитализировали.

По данным дорожной полиции, 21-летний водитель за рулём с 2018 года. В течение года его 17 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщает ГИБДД по Коми.

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