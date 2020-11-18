В Коми вынесли приговор педофилу: он совратил не одну девочку

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Суд вынес приговор 49-летнему жителю Княжпогостского района за преступлени против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В 2013 году злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Кроме того, в 2014-2016 годах обвиняемый вступал в половой контакт с несовершеннолетней местной жительницей 2000 года рождения.

Теперь он отправится на 13 лет в колонию строгого режима. Кроме того, с него в пользу каждой из потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Следком по Коми.

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