В Сыктывкаре горела квартира: спасли инвалида первой группы

Фото: ГУ МЧС по Коми

В ночь на среду 18 ноября, в Сыктывкаре загорелась квартира, пожарным удалось спасти инвалида первой группы – мужчину 1952 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 0.27 на улице Морозова. В четырехэтажном доме №157 загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались12 жильцов. Сотрудники МЧС спасли инвалида и потушили огонь в 1.36.

Пламя повредило квартиру на площади пять квадратных метров. На месте происшествия работали 10 человек и две пожарные автоцистерны. Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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