В Сыктывкаре закрыли переправу в Алёшино из-за ледостава

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В Сыктывкаре в связи с ледоставом на реке Вычегда прекращаются пассажирские перевозки по маршруту «Алешино – Седкыркещ», сообщает МКП «Жилкомсервис» .

Судно «Усть-Сысольск» выполнило последний рейс 18 ноября в 09:10, во время которого имелись сложности с передвижением парома из-за ледовой обстановки. В связи с этим было принято оперативное решение о прекращении перевозок. Сейчас «Усть-Сысольск» буксируют на место зимней стоянки со стороны Седкыркеща.

С этого момента пассажирские перевозки будут осуществляться судном на воздушной подушке «Кайман-10».

Для организации транспортного сообщения с города до Алёшино и обратно будет курсировать по обычному расписанию автобус маршрута №26. При этом планируется увеличить время стоянки автобусов для ожидания пересадки пассажиров.

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