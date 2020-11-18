В Удорском районе столкнулись две иномарки: пострадали оба водителя

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 17 ноября, в Удорском районе столкнулись Mitsubishi и Toyota, в результате чего оба водителя получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16:40. 32-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi по подъезду к Кослану в сторону Усогорска. На третьем километре дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota.

В результате ДТП водитель Mitsubishi получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом голени и травму грудины. У 42-летнего водителя Toyota диагностировали открытый перелом голени, перелом бедра и ушиб грудины.

В течение года водитель Mitsubishi к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался один раз. Стажу правления авто с 2016 года.

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