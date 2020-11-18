В Воркуте продолжат программу расселения полупустых домов

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В Воркуте подрядчики продолжают сдавать отремонтированные квартиры для переселения жителей микрорайона Советского в городскую черту. Ход ремонтных работ проверили замруководителя администрации по общим вопросам Ярослав Шапошников и депутат горсовета Эльвира Митрофанова.

Сейчас в квартирах ведется замена оконных и дверных блоков, устанавливаются новые приборы учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, а также электроплиты, полностью меняется сантехника, производится поклейка обоев и покраска полов.

Всего на данный момент муниципалитету сдано 45 квартир, еще в 41 планируется завершить ремонт до конца 2020 года. Таким образом, в ближайшее время в город будут переселены все жители Советского.

«Программу расселения полупустых аварийных домов надо продолжать, – говорит Ярослав Шапошников. – С одной стороны, это улучшает жилищные условия воркутинцев, с другой – достигается экономия за счет отключения полупустых МКД от коммуникаций. Будем просить правительство региона продолжать выделение средств на эти цели в 2021-2023 годах».

Напомним, что в рамках проекта «Управляемое сжатие» за последние три года переселены жители нескольких домов пгт. Воргашор и микрорайона Цементнозаводского. Каждый год за пустующее муниципальное жилье местный бюджет по исполнительным листам платит около 400 млн рублей. Счета выставляют ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и региональный оператор по вывозу ТКО.

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