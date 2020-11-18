Жителя Сыктывкара осудили за ложный донос

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Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Сыктывкара. Мужчину признал виновным за ложный донос.
Весной этого года в полицию села Визинге поступил звонок от незнакомца. Мужской голос в трубке сообщил, что ему угрожает опасность: его товарищ хочет его убить. Только никого убийства не планировалось, рассказали в Прокуратуре республики.
«Сыктывкарец прекрасно понимал, что данное преступление в отношении него не совершалось, однако всё равно обратился с заявлением о привлечении собутыльника к уголовной ответственности. В результате противоправных действий виновного были затрачены временные и материальные ресурсы сотрудников полиции, направленные на раскрытие несуществующего преступления», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину признал в полном объеме.
Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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