В Усинске и Эжве появятся ПЦР-лаборатории

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В Коми начата работа по созданию ПЦР-лабораторий в Усинске и Эжве. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Госсовет выделил дополнительные 1,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги направят в том числе на оснащение оборудованием и проведение капитальных ремонтов в медицинских организациях.

В планах – создание новых ПЦР-лабораторий в Усинской ЦРБ и Эжвинской городской поликлинике, говорится в сообщении.

Для усинской больницы на 4,5 миллиона рублей закупят комплект оборудования для ПЦР-диагностики, 20 миллиона рублей направят на ремонт помещений для размещения лаборатории. Современная ПЦР-лаборатория, позволяющая диагностировать различные инфекции, появится и в Эжвинской городской поликлинике. Затраты республиканского бюджета составят 19,2 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ухте открылась новая лаборатория тестирования на коронавирус (подробнее)