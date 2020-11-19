Жители Сыктывкара из-за пожара на электроподстанции остались без воды

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В Сыктывкаре жители домов на улицах Кирова и Орджоникидзе остались на несколько часов без воды. Причиной перебоев стал пожар на электроподстанции «Южных электросетей», сообщили в администрации города.

«Перебои в водоснабжении в течение двух часов могут наблюдаться в части города от улицы Кирова до железнодорожного вокзала и от улицы Орджоникидзе до Сысольского шоссе», - пояснили в Сыктывкарском водоканале».

Отмечается, что возгорание было локализовано силами регионального МЧС.

Власти города заявили, что все силы и средства направлены на скорейший запуск станции третьего подъёма, расположенной в районе улицы Карла Маркса. Приоритетной задачей остается обеспечение снабжения Центральной водогрейной котельной.

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