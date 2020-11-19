В Коми директор предприятия восемь месяцев не платил зарплату

Фото: pexels.com

Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по отношению к директору одного из предприятий. Мужчина не платил зарплату работнику в течение восьми месяцев. В суд на своего работодателя подал истец, с которым даже не заключил трудовой договор.

«В период с ноября 2019 г. по июнь 2020 г. Ответчик трудовые отношения с ним надлежащим образом не оформил, вместе с тем, он был допущен к работе уполномоченным лицом, подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка, выполнял работы в интересах ответчика, что подтверждается представленными им доказательствами», - рассказали в пресс-службе суда.

Принимая во внимание все доказательства, суд встал на сторону истца. Теперь безответственный директор обязан полностью выплатить зарплату за все восемь месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске директора компании оштрафовали за невыплату зарплаты (подробности)