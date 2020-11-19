Две молодые девушки из Коми избили сотрудников полиции

Фото: pixabay.com

Две жительницы поселка Жешарт обвиняются в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как рассказали в Следственном комитете, девушки в возрасте 22 и 17 лет жестоко избили полицейских.

Все произошло еще в августе этого года. В полицию поступил звонок с просьбой вмешаться в семейный конфликт. Когда на место прибыли сотрудники МВД, они увидели, что все члены семьи были настроены агрессивно, особенно молодые девушки. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, обвиняемые стали грубо выражать недовольство действиям полицейских, а затем и вовсе бросились на них с кулаками.

«Во время разбирательства фигурантки, будучи недовольными действиями полицейских, действуя группой лиц, нанесли трем сотрудникам полиции множественные удары руками, ногами по голове и телу. Одного из правоохранителей 22-летняя ударила палкой по голове, причинив телесные повреждения в виде ушиба», - рассказали в СК по РК.

Известно, что девушки росли в неблагополучной семье. Свою вину они полностью признали и раскаялись в совершенном преступлении. Сейчас они ожидают судебного заседания, которое решит дальнейшую их судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Коми будут судить за то, что он избивал беременную сожительницу (подробности)