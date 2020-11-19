Воркутинец полгода угрожал земляку, требуя 360 тысяч рублей

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В Воркуте мужчину 1986 года рождения подозревают в том, что он требовал у местного жителя 1982 года рождения 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве на протяжении полугода малознакомый мужчина требовал у воркутинца 360 тысяч рублей. В противном случае злоумышленник угрожал примененить насилие. Испугавшись, северянин отдал деньги и обратился в полиции.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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