В Сыктывкаре восстановили подачу воды в дома после пожара электроподстанции

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В Сыктывкаре восстановили работу станции третьего подъёма воды после пожара на прилегающей электроподстанции. Сейчас вода жителям города поступает в штатном режиме, заявили в мэрии города.

Ранее данная станция была обесточена сегодня, 19 ноября, утром. В помещении произошел пожар. В результате оказалась обесточена станция подъёма воды в районе ул.Карла Маркса.

«Перебои подачи воды были в центральной части города от улицы Кирова до железнодорожного вокзала и от улицы Орджоникидзе до Сысольского шоссе. ОАО «Сыктывкарский Водоканал» оперативно организовал подачу воды в этом районе за счёт водоснабжения со станции, расположенной в Орбите», - объяснили в администрации.

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