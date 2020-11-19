В Коми увеличится размер льгот и пособий

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С 1 января 2021 года жители Коми смогут рассчитывать на увеличение размеров пособий и льгот. По словам и.о. министра труда, занятости и социальной защиты республики Натальи Вытегоровой, с начала следующего года бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы и выполнение предусмотренных в ней социальных обязательства составят более 13 млрд рублей ежегодно.

«В рамках этого направления граждане получают более 80 видов социальных выплат, как федеральных, так и республиканских. Получателями выплат являются более 247 тысяч человек. На данный момент на 2021 год предусмотрено 9,5 миллиарда рублей», - заявила глава ведомства.

Вытегорова обратила внимание на то, что, учитывая значимость для граждан социальных выплат, особенно в этом году, когда действует режим повышенной готовности, все социальные обязательства перед жителями республики обеспечиваются в полном объеме.

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